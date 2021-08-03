Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası Duyurusu
Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası Duyurusuİlimizin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler...
Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası Duyurusu
İlimizin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Muğla Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Muğla Şubesi TL Hesabı TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10
USD Hesabı TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11
EURO Hesabı TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12
Kaynak: Habermetre