Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası Duyurusu

Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası Duyurusuİlimizin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler...