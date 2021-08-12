Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası
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Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası

Muğla Orman Yangını Yardım Kampanyası
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla ilimizde farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım...

Muğla ilimizde farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Muğla Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri T. C. Ziraat Bankası A. Ş. - Muğla Şubesi (Hesap Adı: Muğla Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü) TL Hesabı TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10

USD Hesabı TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11

EURO Hesabı TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12

Kaynak: Habermetre

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