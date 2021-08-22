Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili mücadele çalışmalarını ve yaşadıkları zorlukları sosyal medya hesabından anlattı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili mücadele çalışmalarını ve yaşadıkları zorlukları sosyal medya hesabından anlattı.

Yaprak, Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 29 Temmuz'da ilk Marmaris'te başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan ve günler süren yangınlarla ilgili yaşadıklarını aktardı.

Yangınlarda zarar gören alanların kendisini ve ekibini duygusal anlamda yıprattığını söyleyen Yaprak, mücadele sırasında birçok kişinin ağladığını belirtti.

Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda ekibin yanma tehlikesi atlattığını dile getiren Yaprak, "Arabada 1-2 saat gibi dinlenmeye çalıştık. Nasıl dayanabiliyoruz? Vatan aşkı, orman sevgisi, millet aşkı diyelim. Yoksa bir insanın normalde dayanma şansı yok." dedi.

Yaprak, aynı anda birden fazla ciddi yangın çıktığını ve 7 cepheden mücadele etmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

"Yangının ortasında kaldık"

Yangınların deprem, sel gibi doğal afet olduğunu, tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Yaprak, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Muğla yangınında içimi ürperten bir olay yaşadım. Artık yangın çığırından çıkmıştı. Önünde hiçbir şeyin durmasının mümkünatı yoktu. Son çaremiz karşı ateş vermekti. Bunu yapmaya da gerçekten çekindik. Ekibimle cesaretimizi toplayıp karşı ateş uygulaması yaptık ancak ateş bizi arkamızdan çevirdi. Bir meydanda hep beraber toplandık. O sırada hava araçlarını yöneten arkadaşlara konum bilgisi attım. 'Buradayız, çevremiz bu şekilde' diye kısa bir video yolladım ve 'hakkınızı helal edin' dedim. Onlar sağ olsunlar helikopteri hemen yönlendirdiler. Birkaç sorti ile 20 arkadaşımızı oradan çıkardılar, çok şükür."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın anında yaşadıklarını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:39:03. #1.15#

title