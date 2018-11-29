Muğla Onlarca Araç Sel Suları ile Sürüklendi

Denizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum'u vurdu (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağnak yağmur devam ederken özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları ortalığı kapladı. Derinliği 50 ile 150 santimetreyi bulan sel suları cadde ve sokaları dereye çevirdi. Gümbet Kavşağı ile Konacık'taki bir alışveriş merkezinin otoparkı ve önünden geçen çevre yolundaki onlarca araç sel suları nedeniyle sürüklendi. Araçlarında sürüklenen ve mahsur kalanlar, itfaye ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Ekipleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlk ve Ortaokulu'nda mahsur kalan öğrenciler de veliler ve kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.