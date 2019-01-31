Muğla_önce Öldürdü, Sonrada İntihar Etti

Önce öldürdü, sonrada intihar etti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Serdal İncedayı (44), bir barda oturan Fatma Tangaz'ı (20) kurşun yağmuruna tuttu. Serdal İncedayı, olayın ardından aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşı ile birlikte Barlar Sokağı'ndaki bir mekana oturdu. Burada iki arkadaş sohbet ettikleri sırada, Tangaz'ın yanına gelen Serdal İncedayı belinden çıkarttığı tabancayı, Tangaz'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kaçmaya başlarken, İncedayı aynı silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdal İncedayı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayda ağır yaralanan Tangaz ise ambulans ile Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tangaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine şerit çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cinayet anını görüntüleyen bir kamera olduğu tespit etti. Görüntülende, Fatma Tangaz'a doğru yürüyen Serdal İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına geldiği anda belinden tabancayı çıkartarak ateşleği ve daha sonra aynı silahla kendisini vurduğu yer alıyor.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri her ikisi de Antalya Kaş ilçesi doğumlu olan iki kişi arasındaki bağlantıyı, olay nedeni hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA