MUĞLA Oltaya köpekbalığı takıldı Oltaya köpekbalığı takıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında olta avcılığıyla, 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı yakalandı.

Oltaya köpekbalığı takıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında olta avcılığıyla, 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı yakalandı.

Marmaris'in açık denizlerinde balıkçıların oltasına takılan camgöz cinsi köpekbalığı tezgahta yerini aldı. Kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Balık haline gelen vatandaşların bazıları ilk defa gördükleri köpekbalığını cep telefonuyla görüntü ve fotoğrafını çekerek inceledi. 18 yıldır balıkçılık ve avcılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına Marmaris açıkları, Ege Denizi'nde camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen bilinen balıklar aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. Kanser hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak rahatsızlıkları bulunanlar tercih etmekte. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür cins köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.

Kaynak: DHA