Muğla okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, tesisatçısı ve ustası

06.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34

Okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, tesisatçısı ve ustası

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dokuzçam Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulun müdürü Reis Songur, mesai saatleri dışında takım elbisesini çıkartıp, iş kıyafetleri giyerek görev yaptığı okulu baştan aşağıya yeniledi. Bir inşaat ustası gibi çalışıp, çatıdaki kiremitleri aktarmaktan, duvarların patlayan sıvalarını onarıp, boyamaya, elektrik ve su tesisatını yenilemeye kadar pek çok işi yapıp okulu modern bir görünüme kavuşturan Songur, bilgisayar sınıfındaki bozuk bilgisayarları da tamir edip, yeniden hizmete açtı. Songur, okulun fiziki şartlardaki düzelmeye bağlı olarak öğrencilerin akademik başarılarının arttığını söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Dokuzçam Mahallesi'ndeki ortaokulun müdürü Reis Songur, idarecilik görevinin yanında okulun fiziki şartlarını iyileştirebilmek amacıyla 7 yıl önce başlattığı çalışmalarına devam ediyor. 10 derslikte 68 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü okula sabah okula takım elbise giyerek gelen, idare işlerini tamamladıktan sonra iş kıyafetlerini giyen okul müdürü Reis Songur, yaptığı çalışmalar ile okulu baştan aşağıya yeniledi. Evli, 2 çocuk babası Songur, okulun kapısından penceresine, tabanından tavanına kadar her yeri elden geçirdi. Bir inşaat ustası gibi çatıda kiremit aktardı, sıva yaptı, elektrik, su ve kalorifer tesisatının yenilenmesi gibi birçok çalışmayı yaparak tadilat işlerini üstlendi. Çocukluğundan beri iyi bir gözlemci olduğu için elinden bir çok işin geldiğini belirten Dokuzçam İlk ve Ortaokulu Müdürü Reis Songur, şunları söyledi

Burada 2012'de göreve başladım. Okul neredeyse bakımsızlıktan harabeye dönmüş bir durumdaydı. Karşımda iki seçenek vardı ya müdür yardımcılığı görevimden istifa edip daha güzel ve bakımlı bir okula gidecektim ya da görevde kalarak Dokuzçam'daki okula tayin istenilecek bir hale getirmek için var gücümle çalışacaktım. Zor olanı yani ikinci şıkkı tercih ettim. Göreve başladıktan sonra okulun eksikliklerini tespit ettim. İlk olarak sınıf içlerini düzenlemeyi tercih ettim. Çünkü okulların açılmasına az bir zaman kalmıştı sınıflar rutubet içindeydi. Duvarların sıvası kabaran bölgelerinı kazıdım ardından yeniden sıva yaptım. Daha sonra duvarları boyadım. Mevsim sonbahardı yağmurlar başlayınca çatıdan bütün sınıflara su aktığı için çatıyı tamir etmeye başladım. Çatıya çıktım ve kiremitleri tek tek söktüm. Matematik Öğretmeni Taha Türkoğlu ve sınıf öğretmeni Özal Orhan'n yardımı ile kiremitlerden sağlam olanları temizledik kırık olanları ise yenisi ile değiştirerek çatının aktarma işini tamamladık. Sınıf içlerinde olduğu gibi dış duvarlarda da kabaran sıvalar vardı. Buralardaki sıvaları kazıdım ve dış duvarlara yeniden sıva yaptım. İdareci olmam nedeni ile hafta içi bu işleri tek başıma hafta sonu ise öğretmenlerimin yardımı ile devam ettim.

TEK TEK SORUNLARI ÇÖZDÜ

Okulu virane görüntüsünden kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam belirten Songur, sözlerini şöyle sürdürdü

Bu süre zarfında elektrik, su tesisatını elden geçirdim. Okulumuzda bir bilgisayar laboratuvarı vardı, Ancak hiçbir bilgisayar çalışmıyordu. Onların bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirdim. Bu arada okulun etrafının betonlamasını yaptım. Okul bahçesinde 2000 yılında yapılmış kömürlüğün kapısı yoktu, yan cephesi ise tamamen açıktı. Bu nedenle yağmurda odun ve kömürler ıslanıyor, yanmıyordu. Hurdadan bir kapıyı alarak bu kömürlüğe taktım. Yan cephelerine ise okulun etrafında atıl olarak bulunan tuğlalardan bir duvar ördüm. Okulun bahçe kapısı kırıktı tamirini yaptım. 1952 yılında yapılan ortaokulun binasının çatısında oluk yoktu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yardımları ile oluk aldık. Bu olukları da kendim çalışarak taktım. Prefabrik olarak yapılmış okul öncesi sınıfının ön kısmına beton dökerek öğrencilerin eşyalarını koymaları için bir çardak yaptım.

4 yıl önce de okula müdür olarak atandığını belirten Songur, çalışmalarına hala devam ettiğini söyledi.

'BAŞARIYI YAKALADIK'

Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinin öğretmenler, öğrenciler ve veliler üzerinde olumlu bir gelişme sağladığını belirten Okul Müdürü Songur, Sınıfların tamamına projeksiyon ve bilgisayar ağları döşedik. Öğrencilerimiz bu sayede derslerinde teknolojinin imkanlarından faydalanmaya başladılar. Okulun fiziki şartlarını arttırdıkça başarı da peşinden gelmeye başladı. Göreve geldiğimde 200 okul arasında son sırada bulunuyorduk. Ancak 2015- 2016 ile 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda TEOG sınavlarında il genelinde ikinci okul, ilçe genelinde ise birinci olduk. Halen başarı seviyesinde ilk 15 okul içerisindeyiz. İdarecilik sadece evrak takibinden ibaret değildir. Ben okulumu fiziksel teknik açıdan özel okullar seviyesine getirebilmek mantığı ile hareket ettim. 'Bahane üretme iş üret' sözünü kendime örnek aldım. Sorunların anında çözülmesi gerekiyordu ben de öğrencilerim için bunları yaptım. Halen okulumuzun bir takım eksikleri ve sorunları devam ediyor. En ufak sıkıntıyı gördüğümde iş elbiselerimi giyiyorum. Bu okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, tesisatçısı ve ustasıyım dedi.

KAYMAKAM OKUL MÜDÜRÜNÜ İSTEYİNCE ÇATIDAN İNDİ

Songur, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile arasında geçen diyalogu ise şöyle anlattı

Bir gün okul çatısında kiremitleri aktarırken Menteşe Kaymakamı makam aracı ile okul bahçesine geldi. Bana seslenerek, okul müdürünü çağırmamı istedi. Okulun çatısından, 'Geliyorum efendim' deyince, 'Hayır sen değil okul müdürü' dedi. Ben tekrardan 'geliyorum' deyip yanına geldiğimde, 'Sen misin okul müdürü' diye sodu. 'Evet efendim, benim' diye yanıt verdim. Bunun üzerine Kaymakam Bey, hiçbir şey demeden biraz durdu, etrafa baktı 'Benden bir isteğin var mı' diye sordu ve okuldan ayrıldı.

7 YILDA YAPTIKLARI

Songur, 7 yıl boyunca okulu için yaptığı diğer hizmetleri şu sözlerle ifade etti

Okul binasını duvar diplerine beton dökerek binanın nem almasını önledim. Kapıdan pencereye, tabandan tavana kadar her yeri elden geçirip, boyasını yaptım. Sıraları onardım. Beton tahtaları önce tebeşir tahtası sonra beyaz tahta son olarak ilçe merkezi ve yakın mahallelerdeki okullarda fazla olarak bulunan akıllı tahtaları Mustafa Taha Türkoğlu ve Özal Orhan ile getirerek kendi ellerim ile sınıflara monte ettim. Sobalı olan okula gerekli mercilerle görüşüp, kalorifer tesisatının döşenmesini sağladım. Bahçede bulunan kazan dairesinin etrafına çıkma kalorifer kazan boruları ve çıkma eternitleri kullanarak 120 metrekare teras yaparak öğrenci öğretmenler için dinlenme yağmurlu ve havalarda beden eğitimi aktivitelerinin yapılabildiği masa tenisi dart tahtası gibi alanlar oluşturarak sportif faaliyetlerin yapılmasına imkan sağladım. Aynı yere kitaplık yapıp, içine de seçme eserleri koydum. Okul bahçe ve çevre düzenlemesi kapsamında, bir bölümününü Kavaklıdere Belediyesi diğer bölümünü ise Muğla Valiliği aracılığıyla olmak üzere parke taşı döşenmesini sağladım. Öğretmenler odasını modern bir hale getirdim.

Kaynak: DHA