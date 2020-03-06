: Muğla okulda deprem tatbikatı

06.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:03

Okulda deprem tatbikatı

MUĞLA'nın Datça ilçesi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Yılmazlar Ortaokulu'nda, temel afet bilincinin gelistirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri'nce (MAG-AME) iki aşamalı olarak Yılmazlar Ortaokulu'nda, deprem tatbikatı düzenlendi. Etkinlikte, sabah öğrencilere deprem anı ve sonrasında, dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Öğleden sonra ise uygulamalı deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler son derse girdikten hemen sonra deprem alarmı verildi. Alarm üzerine, 400 öğrencinin bulunduğu okul, kısa sürede başarılı bir şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği çatı katında bulunduğu bildirilen bir yaralı, ekiplerce güvenli bir şekilde kurtarıldı.

MAG-AME Datça İlçe Temsilcisi Barış Muştu, depremlerin sadece bir hafta ile hatırlanacak bir konu olmadığını belirtip, "Ülkemiz ve ilçemiz deprem kuşağında bulunuyor. Her an bir depremin olabileceği bilinciyle, bu tür tatbikatların sık sık tekrarlanması gerekiyor. Amacımız, öğrencilerde temel afet bilincinin geliştirilmesi" dedi.

Kaynak: DHA

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