MUĞLA Öğrencilerin internet sorunu çözüldü Öğrencilerin internet sorunu çözüldüMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan bazı öğrencilerin yaşadığı sıkıntı, yetkilerin çalışmasıyla giderilerek çözüme ulaştırıldı.

Öğrencilerin internet sorunu çözüldü

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan bazı öğrencilerin yaşadığı sıkıntı, yetkilerin çalışmasıyla giderilerek çözüme ulaştırıldı.

Sazak Mahallesinin Alan mevkiinde yaşayan öğrenciler, koronavirüs salgını sonrası eğitimlerini internet ya da televizyon üzerinden devam etmeye başladı. Ancak bir süredir internet erişiminde sorunlar yaşayan öğrenciler, sıkıntı yaşamaya başladı. Akraba olan 6 ve 7. sınıf öğrencileri Aylin-Sinem Kaplan, soruna dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge milletvekillerine videolu çağrıda bulundu. Öğrencilerin talebini sosyal medyadan öğrenen AK Partili Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Türk Telekom yetkilileriyle görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı. Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu ancak hırsızlık nedeniyle sıklıkla hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla mobil baz istasyonu kuruldu ve sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi. Sorunun çözümü öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekili Demir'e teşekkür etti. Bölgede internet ve sesli erişim sorunu yaşanan noktalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA