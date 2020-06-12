Muğla Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ocakta unutulan yemek, yangın çıkardı.

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ocakta unutulan yemek, yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan iki yavru kedi kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Mumcular Mahallesi 201 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen A.U. (51), mutfakta hazırladığı yemeği ocağa koyup salona geçti. A.U.'nun ocakta unuttuğu yemek yangın çıkmasına neden oldu. Mutfaktan duman çıktığını gören A.U., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan iki yavru kediyi de kurtardı. Evin mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA