Muğla nüfusunun 12,4'ü yaşlı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Muğla, Yaşam

Muğla nüfusunun 12,4'ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı yaşlılık verileri açıklandı.

18.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:08
Muğla nüfusunun 12,4'ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı yaşlılık verileri açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, 983 bin 142 yerleşik nüfusun 121 bin 950'sinin 65 ve daha yukarı yaşta olduğunu açıkladı.


Nüfusun % 12,4'ü yaşlı


65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında % 12,4 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı % 9,1 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında % 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili % 17,7 ile Kastamonu, % 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise % 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili % 3,4 ile Hakkari, % 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Muğla ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 27'nci il oldu.


121 bin 950 kişi 65 ve daha yukarı yaşta


2019 yılında Muğla'da yaşayan 983 bin 142 kişinin 121 bin 950'si yaşlıdır. Türkiye'de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Muğla'da yaşayan 482 bin 540 kadının % 13,5'i 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye'de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı % 10,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla % 20,3 ile Sinop, % 19,7 ile Kastamonu ve % 18,3 ile Giresun olurken en düşük olduğu iller sırasıyla % 4,1 ile Şırnak, % 4,4 ile Hakkari ve % 4,5 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ise % 13,5 değeri ile 29'uncu sırada yer aldı.


65 ve daha yukarı yaştaki erkek sayısı 56 bin 916


Muğla'da yaşayan 500 bin 602 erkeğin % 11,4'ü 65 ve daha yukarı yaştadır. Türkiye'de yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranı % 8,0 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla % 17,3 ile Sinop, % 15,7 ile Kastamonu ve % 14,4 ile Kastamonu olurken en düşük olduğu iller sırasıyla % 2,6 ile Şırnak, % 2,7 ile Hakkari ve % 3,3 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ise % 11,4 değeri ile 24'üncü sırada yer aldı.


Yaşlı cinsiyet oranı % 87,5


Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Muğla'da % 87,5 olurken bu değer Türkiye için % 79,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla % 87,9 ile Kahramanmaraş, % 87,5 ile Muğla ve % 86,7 ile Antalya olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla % 68,5 ile Batman, % 68,9 ile Şırnak % 69,5 ile Rize oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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