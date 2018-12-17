Muğla Noel Pazarında, Yabancı Uyruklu Kadınlar Stant Açtı

Noel pazarında, yabancı uyruklu kadınlar stant açtı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar, stant açıp yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar sattı.

Marmaris'te yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, İskoç, Rus uyruklu kadınlar ile ilçedeki 78 sivil toplum kuruluşu ve dernekler toplam 197 stant açtı. Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gören Noel pazarında kolye, küpe, abajur, yüzük, dantel ve bileklik gibi hediyelik eşyalar ile sarma, dolma, soğuk sandviç, nar suyu ve bitki çayları gibi yiyecek ile içecekler 5 - 200 liradan satıldı. Stant açanlar, tempolu müzikler eşliğinde oynayarak eğlendi. Pazarı gezmeye gelen vatandaşlar da hareketli müziklere eşlik etti.

Pazarın yarın saat 18.00'e kadar açık kalacağı öğrenildi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, "İlçemizde faaliyet halindeki sivil toplum kuruluşları, dernek ve girişimci kadınlar, belediyemiz koordinesinde Noel pazarı kurdu. Buradaki amacımız dernekler ve girişimci iş insanlarının ihtiyaçlarını el emeği göz nuru eşyalarını satarak karşılamalarını sağlamak" dedi. Alışveriş yapanlardan Ahmet Oğul, "Mükemmel bir pazar olmuş. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarına destek için buradayız" diye konuştu. Annesiyle bez oyuncak bebek satışı yapan Elif Güzel ise"İlgi çok fazla, güzel satışlarımız oldu" dedi.

Kaynak: DHA