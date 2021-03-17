Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

17.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:39
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kar yağışından etkilenen bölgelerde ulaşımın akmaması için çalışma yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu Seydikemer ilçesi Yayla Mahallesi ile Menteşe ilçesi Yılanlı yolunda çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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