Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

05.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:58

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.



Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı nedeniyle kentin bazı kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar, kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kaynak: AA