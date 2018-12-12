Muğla'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde etraf beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, kar üstünde mangal yaptı, kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde Muğla Zeybeği oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Bölgede yol açma çalışmaları da belediye ekiplerince aralıksız sürüyor.