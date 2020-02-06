Muğla'nın yüksek kesimlerine kar kıyılarına yağmur yağdı

06.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:50

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.



Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgede kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.



Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.

Kaynak: AA