Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar küreme çalışması yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar ile kapalı kırsal mahalle yolunun bulunmadığı, önümüzdeki hafta Salı gününe kadar sürmesi beklenen kar ve yağışlı hava nedeniyle ekiplerin 24 saat görevlerinin başında olacağı açıklandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Muğla, kar, Güncel, Haber

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