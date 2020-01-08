Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor
Haberler » Güncel » Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor - Haber

Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

08.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:08
Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağışın etkili olduğu ilçesinde Yılanlı ve mevkisi, Kavaklıdere ilçesinin Nebiköy, Ortaköy bölgesi, Seydikemer ilçesinin Seki, Kayabaş, Doğanlar, Bekçiler ve Ceylan Temel Seki grup yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin 2 bin 332 kilometre yol ağında çalışmaların gece gündüz sürdüğü, ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler