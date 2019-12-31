Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

31.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:31

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

Kar yağışının etkili olduğu Menteşe ilçesinde Yılanlı ve Göktepe mevkisi ile Kavaklıdere ilçesinin Nebiköy, Ortaköy, Seydikemer ilçesinin Seki, Kayabaş, Doğanlar, Bekçiler ve Ceylan Temel Seki grup yollarında çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, Muğla'nın yeşili, mavisi, güneşi ve bembeyaz kar örtüsüyle güzel bir şehir olduğunu belirtti.

Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Gürün, özellikle kar yağışının etkili olabileceği bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kaynak: AA