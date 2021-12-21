Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüye büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar, bölgeye giderek mangal yapıp kar topu oynadı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

Öte yandan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ilçe belediye ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title