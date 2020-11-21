Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
21.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:58
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kar yağışı alan Seydikemer ilçesi Girdev Yaylası mevkisinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Kapanan 13 kilometrelik yol, çalışmalar sonucu açıldı. Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.
Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma, çobanların mahsur kalması üzerine yardım istediğini belirtti.
Mahsur kalanların kurtarıldığını, kapanan yolların açıldığını anlatan Yanatma, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç