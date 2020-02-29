Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Muğla'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkisini gösterdi.
Muğla'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkisini gösterdi.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yakarak kartopu oynadı.
Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.
Belediye ekipleri tarafından bölgede tuzlama çalışması yapıldı.
Kaynak: AA