Muğla'nın Yollarında Asfalt Çalışmaları Sürüyor - Haberler
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Muğla'nın Yollarında Asfalt Çalışmaları Sürüyor

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Muğla'nın Yollarında Asfalt Çalışmaları Sürüyor

İl genelinde sorumluluk alanında bulunan yollarda projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra çelik bariyer, oto korkuluk, yol çizgi gibi çalışmalarla yolları daha modern ve güvenli hale getiriyor.

İl genelinde sorumluluk alanında bulunan yollarda projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra çelik bariyer, oto korkuluk, yol çizgi gibi çalışmalarla yolları daha modern ve güvenli hale getiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde daha güvenilir ve konforlu yollar için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi 2021yılı programı kapsamındaki yolları tamamlamayı hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Ula ve Yatağan'da da çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşe ilçesi Dağpınarı Mahallesinde 2 kilometre, Yerkesik Mahallesi Meke Mevkii arasında da 16 kilometre 1. Kat sathi kaplama çalışması yapacak olan büyükşehir ekipleri, bu yollarda zemin iyileştirme ve sıkılaştırma çalışmalarını da tamamladı. Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde 5 kilometre uzunluğunda 1. Kat sathi kaplama için iyileştirme ve zemin sıkıştırma çalışmasını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ula ilçesi Portakallık ve Elmalı mahallesi arasında 6 kilometre uzunluğunda 2. Kat sathi kaplama işlemlerini tamamladı.

Tehlikeli yollara 150 bin 42 metre uzunluğunda çelik bariyer koyuldu

Keskin virajlar, şarampoller ve uçurum kenarları gibi sürücüler için risk taşıyan yollarda koruyuculuğu arttırmak için bariyer çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 yılda 150 kilometre uzunluğundaki yola çelik bariyer yerleştirdi. İl genelinde çalışmalarını da aralıksız sürdüren ekipler, son beş günde Bodrum ilçesi Mazı Mahalle yolunda 2. 748, Milas ilçesi Kazıklı-Bozbük mahalle yolunda 1. 996, Savran mahalle yolunda 1. 608, Yatağan ilçesi Yava mahalle yolunda 1. 956, Bencik mahalle yolunda 1. 904, Turgut-Katrancı mahalle yolunda 3. 032 ve Menteşe ilçesi Çiftlik-Çırpı mahalle yolunda 2. 940 metre olmak üzere toplamda 16. 184 metre imalat çalışması gerçekleştirdi.

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