Muğla'nın yerel tohumu Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor

19.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:32

Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yerel tohum dağıtımına 80 ilden 4 bin 700 talep geldi.



Büyükşehir Belediyesince kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumların diğer illere dağıtımı yapılıyor. Belediye, sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yerel Tohum Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla başlattıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu kapsamda 80 ilden 4 bin 700 talep geldiğini söyledi.

Muğla'nın tohumlarının Ardahan hariç Türkiye'nin tüm illerine gönderildiğini ve bu tohumların toprakla buluşmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Gürün, "Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar gönderdiğimiz tohumların piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira." dedi.

Tohumları sıfırın altında 193 derecede dondurarak muhafaza ettiklerini anlatan Gürün, son dönemde yerel tohum merkezi kurmak isteyen belediyelerin yetkililerinin Muğla'ya geldiğini ve onlara da bu kapsamda yardımcı olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin en kapsamlı tohum merkezinde 821 tür ata tohumu bulunduğuna işaret eden Gürün, "Halkımız yerel tohumlarına sahip çıkıyor. Türkiye'nin kendi topraklarında kendi tohumunu kullanarak üreten bir toplum haline geleceğiz." diye konuştu.

Yeni tohumlar elde etmeden dağıtım yapma imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gürün, ellerinde sadece rezerv tohumlarının kaldığını dile getirdi.

Gürün, şu ana kadar 3 milyon 525 bin tohum dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA