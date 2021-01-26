Muğla'nın yerel tohumları testten sonra halka dağıtılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesince kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumlar, yapılan analizlerin ardından vatandaşlara dağıtılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesince kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumlar, yapılan analizlerin ardından vatandaşlara dağıtılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum merkezinde ata tohumları toplanıp üretiliyor.
Halka ücretsiz dağıtılan tohumlar yerel tohum merkezi bünyesinde kurulan test laboratuvarında inceleniyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere, "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla başlattıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu kapsamda birçok ilden talep aldıklarını söyledi.
Yerel tohumları korumanın yanı sıra üretimini sağladıklarını belirten Gürün, "Ata tohumlarımız tohum test laboratuvarında uygulanan bir takım analizlerden geçmeden halka dağıtımı yapılmamaktadır. Muğla'dan 81 ile yerel tohum göndererek farkındalık yaratıyoruz." ifadesini kullandı.
Amaçlarının üretimi yerel tohumlarla desteklemek olduğunu vurgulayan Gürün, üreten köylünün yanında olduklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç