Muğla'nın yayla kavunu ve sulu kebabı için coğrafi işaret tescil çalışması başlatıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından yöreye özgü yayla kavunu ve sulu kebap için coğrafi işaret tescil çalışması başlatıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından yöreye özgü yayla kavunu ve sulu kebap için coğrafi işaret tescil çalışması başlatıldı.

MUTSO yapılan açıklamaya göre, Oda 2016 yılında markalaşma hedefiyle başlattığı coğrafi işaret çalışmalarında Muğla Saraylısı, Muğla Köftesi, Muğla Göce Tarhanası, Muğla Beyaz Mermeri ve Kavaklıdere Cevizine coğrafi işaret alarak, coğrafi işaretli ürün sayısını beşe çıkardı.

MUTSO AB, Dış Ticaret, Proje ve Raporlama Birimin çalışmalarıyla Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için de çalışmalara hız katıldı ve tescil süreçleri devam ederken, son markalaşma atağı Muğla Yayla Kavunu ve Muğla Sulu Kebabı için yapıldı.

Bu kapsamda MUTSO MUTSO AB, Dış Ticaret, Proje ve Raporlama Birimi sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Kayacık'ın öncülüğünde yayla kavunu ve sulu kebabın coğrafi işaret başvuru süreci öncesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. İlgili kurum temsilcilerin yer aldığı toplantıya esnaf ve üreticiler de katılım sağladı.

Kayacık, proje ekibi ile bir süredir Muğla'nın değerlerini kayıt altına alıp, başkaları tarafından sahiplenilmesini engellemek, kalitesini arttırmak, pazarını daha da çoğaltarak ülke geneline yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte üretimi yapılan birçok ürüne coğrafi işaret aldıklarını belirten Kayacık, amaçlarının ürünlerin marka değerini ve tanınırlığını artırmak olduğunu dile getirdi.

Toplantıda katılımcılara coğrafi işaret süreci hakkında bilgi verilerek, literatür çalışmaları, ürünlerin orijin özellikleri, yetiştirilme ve üretim şekilleri, coğrafi sınırları, denetleme yöntemi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç