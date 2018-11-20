Muğla'nın Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

-Muğla'da 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 669 bin 124 metrekare oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 669 bin 124 metrekare oldu.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 Milyon 669 Bin 124 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 Milyon 325 Bin 532 metrekare oldu. 3 Bin 396 binaya yapı ruhsatı verilirken, 3 Bin 025 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 Milyar 558 Milyon 806 Bin 001 TL iken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 Milyar 106 Milyon 447 Bin 210 TL oldu.

7 Bin 497 daireye yapı ruhsatı, 7 Bin 878 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 801 Bin 126 metrekare iken, yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 826 Bin 862 metrekare oldu.

Yapı ruhsatı verilen konut dışı kullanım alanı 681 Bin 431 metrekare iken, yapı kullanma izin belgesi verilen konut dışı kullanım alanı 324 Bin 676 metrekare oldu.

Yapı ruhsatı verilen ortak kullanım alanı 186 Bin 567 metrekare, yapı kullanma izin belgesi verilen ortak kullanım alanı ise 173 Bin 994 metrekare oldu. - MUĞLA