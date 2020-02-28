Muğla’nın vizyonu 'kırsalda üret, kıyıda tüket' olacak

28.02.2020 05:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 05:04

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 'kırsalda üret, kıyıda tüket', 'tarlanı satma, ürününü sat' sloganlarıyla kıyı ve kırsal arasında birbirini tamamlayan bir bağ kurmak için çalışıyor. Gürün, bunu gerçekleştirirken de en çok kooperatifler ve kadınlarla ortaklığı ön plana çıkarıyor.