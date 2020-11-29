Sahillerde güneşli hava yoğunluğu
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Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

29.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:19

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Fethiye'de, tatilciler Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları güneşlendi ve sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları ise ilçe merkezindeki sahil bandında bulunan yeşil alanlarda güneşin tadını çıkardı.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

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Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yürüyüş yapmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da sahilde aileleriyle güzel havanın keyfini yaşadı. Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda birçok kişi balık tutmaya çalıştı, sahil boyunca bisiklete binip yürüyüş yapanlar ve banklarda oturup güneşlenenler olduğu görüldü.

Meydanlar, kentin işlek caddeleri ve sahil bölgelerinde polis ve zabıta ekipleri sık sık kontroller yaparak maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı uyarısı yaptı.

Bodrum'da ise güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girdi ve güneşlendi, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı, oltayla balık avladı.

Sahillerde güneşli hava yoğunluğu
Sahillerde güneşli hava yoğunluğu
Sahillerde güneşli hava yoğunluğu
Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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