Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı
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Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı

08.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:18

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılarla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılarla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de imara aykırı ve kaçak yapılaşmayla mücadele etkin şekilde devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine, denetim faaliyetlerinin, salgına karşı gerekli tedbirler alınarak etkin ve sürekli şekilde yapıldığı söyledi.

Muğla'da 2019-2020 döneminde yaklaşık 202 bin yapı kayıt belgesi alındığını aktaran Özdil, "Bu yapı kayıt belgelerinin 3 bin 459'u mevzuata uygun olmadığından iptal edildi. Diğer yapı kayıt belgeleriyle ilgili incelemeler devam ediyor." dedi.

Özdil, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında izinsiz ve ruhsatsız yapılarla ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Ödenek, iş gücü ve araçların yetersizliği nedeniyle yapılamayan yıkımların, belediyelerle koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Özdil, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 2019- 2020 yıllarında Bodrum'da 454, Menteşe'de 33, Marmaris'te 25, Datça'da 11, Milas'ta 40, Ortaca'da 50 olmak üzere toplamda 619 yıkım gerçekleştirildi. 2021'de il genelinde 231 parsel içerisinde bulunan yapıların yıkımı için işlemleri sürüyor. Marmaris'te 21, Fethiye'de 5, Datça'da 11 parsel içerisinde bulunan yapılar yıkılmış ve bazılarının da yıkım işlemleri devam ediyor."

Özdil, yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarlar ve beton santrallerine yönelik denetim faaliyetlerinin de salgın sürecinde titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Salgının kamu hizmetini engellemesine izin verilmedi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özdil, Kovid-19 salgını döneminde kamu hizmetlerinde zafiyete yol açmamak ve kurum personelini korumak adına gerekli tedbirler alınarak steril çalışma ve hizmet alma şartları sağlandığını dile getirdi.

Yıkımlarda, müdürlük görevlilerinin yanı sıra belediye ve yıkım ekiplerinin hijyen, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymasına özen gösterildiğini belirten Özdil, "Denetimlerde de ekipler, işletmelerin de salgın tedbirlerine uyması için uyarılarda bulundu. Maske ve eldivenlerin toplanması, sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmamaları ve tıbbi atık olarak imhası için kurumlara rehberlik edildi." ifadelerini kullandı.

Özdil, Muğla'daki yapılarda çalışmak için il dışından gelen işçilerin de salgın tedbirleri çerçevesinde denetlendiğini kaydetti.

Salgın döneminde deniz kirliliğiyle mücadeleyi aksatmadıklarını ifade eden Özdil, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler alındığını bildirdi. Bu amaçla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile hareket ettiklerini aktaran Özdil, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde özel ve ticari teknelerin denetimlerinin de yapıldığını aktardı.

Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı
Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı
Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı
Muğla'nın turistik ilçelerinde imara aykırı ve kaçak yapılar mercek altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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