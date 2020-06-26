Muğla'nın turistik ilçeleri de kısmi sokak kısıtlamasından muaf AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından kentin turistik ilçelerinin muaf tutulacağını kaydetti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından kentin turistik ilçelerinin muaf tutulacağını kaydetti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşme neticesinde hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavından dolayı uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, turizm beldelerimizdeki tesislerde konaklayan misafirlerin plajlardan yararlanmaları, müze ve örenyerleri gibi turistlik yerleri ziyaret etmeleri, tesislere geliş gidişlerini yapabilmeleri ayrıca bu tesislerde hizmet sunan turizm çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararı, İçişleri Bakanlığımız tarafından alınmıştır. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA