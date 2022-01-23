Muğla'nın tanıtım stratejisi ve yol haritası oluşturuluyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik stratejiler ve yol haritası görüşüldü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik stratejiler ve yol haritası görüşüldü.

Muğla Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl'ün müdürlüğünce yapılan çalışmalarını anlattığı sunum ile başlayan toplantıda, ilin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik stratejiler ve yol haritası masaya yatırıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Etkinlik Ağırlama Grup Müdürü Sinem Özyalçın, Destinasyon Uzmanı Elif Köseoğlu ve Destinasyon Grup Müdürü Aydın Demir İl tanıtım ve geliştirme programı hakkında ve 2021 yılında yapılan tanıtım faaliyetleri hakkında ortaklaşa sunum yaparak kurul üyelerini bilgilendirdi.

Yapılacak çalışmalarla Muğla'nın tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturulması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması için, belirlenen hedeflerin paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Vali Tavlı, yeşille mavinin buluştuğu, 1484 kilometrelik sahil şeridine sahip, Leleg, Karya ve Likya gibi uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve birçok antik yerleşim yerinin izlerini her karış toprağında taşıyan Muğla'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Muğla Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun Muğla'nın ulusal ve uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Tavlı, ortak akıl ve işbirliği içerisinde yapılacak tanıtım çalışmalarının da katkısıyla dört mevsim turizm hedefine kısa sürede ulaşılacağını kaydetti.

Toplantıya, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, Güney Ege Turistik Otelcileri ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur da katıldı.