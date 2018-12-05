Muğla'nın Şoförlerine İngilizce Eğitimi

Muğla'ya gelen yabancı turistlere daha kaliteli hizmet ve doğru iletişim kurulabilmesi amacıyla il genelinde görev yapan toplu taşıma, taksi ve servis araç şoförlerine İngilizce eğitim veriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında açılan ve ilk olarak Seydikemer ilçesinde görev yapan Belediye Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının şoförleri eğitime başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şoförlerin toplamda 120 saat temel İngilizce eğitimi alacaklarını belirtilirken eğitimlerin 12 ilçede de yapılacağı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Belediyemizin asli görevlerinden olan ulaşım hizmetini, insan odaklı ve çevreye duyarlı olarak yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Faaliyet alanımız içerisinde kaliteli, örnek ve güvenilir hizmet sunmanın temel amacımız olduğunu bir kez daha hatırlatarak, yaptığımız çalışmalarımızı bu yönde devam ettirdiğimizi belirtmek isteriz. Bu düşünceyle vatandaşlarımıza ve ilimize gelen yabancı turistlerimizin hak ettiği kaliteli hizmeti vermek için toplu taşıma, servis ve taksi şoför esnafımıza meslek içi eğitimlerimizin yanı sıra doğru iletişim kurulması amacıyla İngilizce eğitim kursu açtık. Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında açtığımız İngilizce kursunda şoförlerimiz toplamda 120 saatlik temel İngilizce eğitimi alacaklar. Bu eğitimlerimizi 12 ilçemizde daha yaparak kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu eğitimlerin sonunda şoförlerimizle yolcularımız arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, daha hoşgörülü ve daha güler yüzlü şoförlerimizle yolculuk hizmeti sunmayı hedefliyoruz." - MUĞLA