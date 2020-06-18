'Muğla'nın saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkıyor MUĞLA'da, kırsal mahallede yaşayan kadınlar, Saklı Çeyiz Sandığı projesi kapsamında kaybolmaya yüz tutan kültür mirası el sanatlarını gün yüzüne çıkartıyor.

MUĞLA'da, kırsal mahallede yaşayan kadınlar, Saklı Çeyiz Sandığı projesi kapsamında kaybolmaya yüz tutan kültür mirası el sanatlarını gün yüzüne çıkartıyor. Üretim atölyesinde gelecek nesillere bilgi aktarımı sağlanması için usta- çırak geleneğinin de devam ettirilmesi hedefleniyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dokuma kültürünün yaşatılması için önemli bir çalışmaya imza attı. Kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirası el sanatlarını gün yüzüne tekrar çıkarmak, modernize ederek gençlerin konuya ilgisini çekmek ve gelecek nesillere bilgi aktarımı sağlanması amacıyla 'Muğla'nın Saklı Çeyiz Sandığı' isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında açılan dokuma kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın için Bayır Mahallesi'nde atölye kuruldu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ücretsiz olarak 5 dokuma tezgahı ve 1 ton kadınların kullanımı için ücretsiz olarak sağlandı. Pamuk ipliğinden dokunan el emeği göz nuru peştamal, havlu, şal, elbise, tişört ve gömlekler, 20 ila 120 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sosyal medya ile kooperatif aracılığıyla satılan ürünlerden 16 bin lira gelir elde edildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli proje koordinatörü Selma Erez, "Unutulmaya yüz tutmuş Muğla el dokumasını tekrar canlandırmak, usta çırak ilişkisi kurarak gençlere bu bilgileri aktarmak ve kadın çiftçilere geçim kaynağı sağlamayı hedefledik. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılar kurularak ortak çalışma yapılmasına karar verildi. İŞKUR ile girişimcilik eğitimi almaları sağlandı. İki yıl boyunca müdürlüğümüz teknik ekiplerince ortak çalışacak olan kadınlar, kendilerine ait iş yerini yürütecek. Çeşitli sosyal medya gruplarında Motif-i Dastar adıyla hesap açılarak satışlar yapılmakla birlikte kurum-kuruluş, acente ve otellerle de çalışmalar yapılması planlanıyor" dedi. Kadınlardan Emine Şirin ise, 'Yaptığımız çalışmanın karşılığını gördüğümüz için mutluyuz. Herkesin bu projeyi desteklemesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA