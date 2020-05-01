Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü
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Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü
01.05.2020 23:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:30

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü -Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi tam sessizliğe bürünürken, sahil, kadın azmağı ve sokaklar kedi ve köpekler ile kazlara kaldı.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü

-Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi tam sessizliğe bürünürken, sahil, kadın azmağı ve sokaklar kedi ve köpekler ile kazlara kaldı.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesinin sahili ve sokakları sessizliğe büründü. Sakin kentte sadece kadın azmağında ördek ve kazlar ile sokaklarda kedi ve köpekler kaldı.

3 bin yerleşik nüfuslu Akyaka Mahallesi, yaz aylarında nüfusunun 25 katı artış yaşanarak 100 bin nüfusa ulaşıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla'ya hava, kara ve denizden girişlerin yasaklanmasının ardından Aydın, Denizli, İzmir gibi illerden günü birlik tatilcilerin akın ettiği Akyaka'da yerleşik nüfusun dışında kimse kalmadı.

Yaz aylarında 250 metre uzunluğundaki sahili, Çınar koyu ve Kadın azmağında tekne ile azmak turu yapan vatandaşların adeta akın ettiği Akyaka korona virüs salgınının ardından sahil başta olmak üzere mesire yerleri ve koylar Jandarma tarafından kapatıldı. Yabancı uyruklu vatandaşların da ikamet ettiği Akyaka'nın şu anda yerleşik nüfusunun dışında kimsenin bulunmadığını açıklayan Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy, sakin kent unvanlı Akyaka'nın gerçek kimliğine büründüğünü açıkladı.

"Sakin kent hiç bu kadar sakin olmadı"

Günübirlik tatilcilerin özellikle hafta sonlarında Akyaka'ya akın ettiğini belirten Akyaka Mahalle Muhtarı Feridun Özsoy, "Akyaka denizi ile doğası ile turizmcilerin ve tatilcilerin tercih ettiği bir turizm cenneti. Bu zamanlarda Akyaka insanlarla dolar taşardı. Şu anda Akyaka aslında tam bir tatil zamanını yaşıyor. Akyaka'mız sakin kent, sakin şehir. Ama hiç bu kadar sakin olmamıştı. Korona virüs sonrası bu sakinliği yaşıyoruz. Şu anda Akyaka'da yerleşik nüfusumuzun dışında dışarıdan gelen kimse yok. Kolluk kuvvetlerimizin Akyaka'mızın girişinde yaptığı kontroller devam ediyor. Bizim temennimiz sağ-salim en az zayiatla bu korona virüs mücadelesini bitirmektir" dedi.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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