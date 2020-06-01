Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi
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Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı.

Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli
01.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:32

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı.

Batı Akdeniz'in ünlü turizm merkezi Fethiye'de, belediye ekipleri, turistlerin ve halkın akşam saatlerinde yoğunluğa neden olduğu sahil bandındaki yeşil alana, belirli aralıklarla 3 ve 4 metre çaplarında daireler çizerek sosyal mesafe alanları oluşturdu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede salgınla ilgili ilk günden itibaren tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların kurallara büyük oranda uyduğunu söyledi.

İlçelerinin, ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Karaca, "Şehrimizde kademeli olarak açılan her işletme, dezenfekte edildi ve denetleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra tatile gelenlerin de kurallara uyacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatıp sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.

Bodrum ve Marmaris

Bodrum'da ise belediye ekipleri, halk plajlarındaki şemsiyeleri denizden 3 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirdi. Şemsiyeler arasındaki mesafe ise 5 metre olarak ayarlandı.

Ekipler, plajlardaki soyunma kabinlerinde de düzenleme ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Güney Ege'nin bir başka gözde turizm merkezi Marmaris'teki plajlarda da yeni döneme yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, halk plajına, getirilen yeni kumları serdi. Havanın kapalı ve rüzgarlı olması nedeniyle şemsiyelerin daha sonra sosyal mesafe dikkate alınarak yerleştirileceği belirtildi.

Plajlardaki ortak kullanım alanları, sosyal mesafeye göre düzenlendi, dezenfekte edildi.

Otel, restoran ve bar gibi iş yerlerinin önündeki plajlarda, işletmeler tarafından sosyal mesafe kuralı gözetilerek şemsiye ve şezlonglar yerleştirilmeye başlandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları yaptıklarını, yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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