Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.DDD

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç