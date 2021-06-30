Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alatepe Mahallesi'nde sarp bir bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdürlük bünyesindeki uçak ve 5 helikopter ile yangına havadan müdahale ediliyor. Orman işçileri, arazözlerle bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Yangının kontrol altına alabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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