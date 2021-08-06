Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç