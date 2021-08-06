Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
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