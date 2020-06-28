Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem
28.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:12

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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