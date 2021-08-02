Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başalan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:02:47. #1.16#

title