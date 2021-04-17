Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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