Muğla'nın karayolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı
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Muğla'nın karayolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı

Muğla'nın karayolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda verilen bilgiye göre Muğla'da 2020 yılında meydana gelen 3 bin 878 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 305 kişi yaralandı.

Muğla'da 2020 yılında 14 bin 622 trafik kazası sayısı meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 73,5'i (10 bin 744 adet) maddi hasarlı trafik kazası olurken 26,5'i (3 bin 878 adet) ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. 2020 yılında Muğla'da trafik kazalarında 121 kişi yaşamını yitirdi. Bu trafik kazalarında 5 bin 305 kişi yaralandı. Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 57,0'si (69 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 43,0'ü (52 kişi) kaza sonrası gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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