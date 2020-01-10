Muğla'nın ilk kadın orman işletme müdürü Köyceğiz'de göreve başladı
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Muğla'nın ilk kadın orman işletme müdürü Köyceğiz'de göreve başladı

Köyceğiz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Beril Öztürk, görevine başladı.

10.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:44
Muğla'nın ilk kadın orman işletme müdürü Köyceğiz'de göreve başladı

Orman İşletme Müdürü olarak atanan Beril Öztürk, görevine başladı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Köyceğiz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Beril Öztürk'ü ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, orman teşkilatı olarak canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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