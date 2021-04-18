Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde aynı gün çıkan ve 29 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınların neden olduğu hasarın boyutu drone ile görüntülendi.

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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde aynı gün çıkan ve 29 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınların neden olduğu hasarın boyutu drone ile görüntülendi.

Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi ile Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanlarda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İki ilçedeki yangının izleri, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı. Görüntülerde, geniş bir alanda etkili olan alevlerin çok sayıda ağacı yok ettiği ve geriye kara bir manzara kaldığı yer aldı. Yangında, ormanlık alanda yaşayan çok sayıda hayvanın da zarar gördüğü dikkati çekti.

Ekipler, yaklaşık 29 hektarlık ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Kavaklıdere'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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