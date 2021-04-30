Muğla'nın ihracatı yüzde 44,3 arttı
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Muğla'nın ihracatı yüzde 44,3 arttı

Muğla'nın ihracatı yüzde 44,3 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun'un verdiği bilgiye göre, genel ticaret sistemine göre Muğla'da ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 artarak 64 milyon 443 bin dolar, ithalat ise yüzde 36,4 artarak 29 milyon 926 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 27'inci il olurken, ithalatta ise 31'inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör arasında ilk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 48,15 (31 milyon 26 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 44,88 (28 milyon 925 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,96 (4 milyon 487 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 98,94 (26 milyon 639 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,05 (283 bin dolar), bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,01 (3 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

2021 yılı Mart ayında Muğla'dan en fazla ihracat ABD'ye oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 598 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'yi sırasıyla 6 milyon 342 bin dolar ile Yunanistan ve 6 milyon 83 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Moritanya oldu

2021 yılı Mart ayında Muğla'ya en fazla ithalat Moritanya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 379 bin dolar olarak gerçekleşti. Moritanya'yı sırasıyla 3 milyon 886 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 12 bin dolar ile Almanya izledi. - MUĞLA

Muğla'nın ihracatı yüzde 44,3 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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