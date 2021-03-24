Muğla'nın içme suyu hatları yenileniyor
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Muğla'nın içme suyu hatları yenileniyor

24.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:27
Muğla'nın içme suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Yatağan ve Menteşe ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum'da Mumcular Karaova, Yatağan'da Madenler, Yeni Mahalle, Marmaris'te Atatürk, Armutalan, Hatipirimi, Kemeraltı, Milas'ta Beçin, Ekizköy, Kayabükü, Ortaca'da Güzelyurt, Fevziye, Mergenli, Gökbel, Kemaliye, Eskiköy ve Dereköy, Teperası, Okçular mahallerinde içme suyu hatlarını yeniledi.

Büyükşehir ekipleri Bodrum Karabağ, Bitez, Fethiye Karaçulha, İnlice, Seydikemer Ceylan, Dalaman Söğütlüyurt mahallerinde yeni hat yapımı ve mevcut hatların yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "13 ilçemizde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Kayıp kaçakların engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı bir kullanım sağlaması çalışmalarımız devam edecek" denildi. - MUĞLA

Muğla'nın içme suyu hatları yenileniyor
Muğla'nın içme suyu hatları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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