Muğla'nın İçme Suyu Analizleri Temiz Çıktı
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Muğla'nın İçme Suyu Analizleri Temiz Çıktı

Muğla'nın İçme Suyu Analizleri Temiz Çıktı
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Sosyal medyada özellikle Fethiye ile Köyceğiz İlçelerindeki içme sularına sabotaj düzenlendiği iddialarına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi laboratuvarlarında yapılan su analizleri sonucunda içme suyunda herhangi bir sorun olmadığı raporlandı.

Sosyal medyada özellikle Fethiye ile Köyceğiz İlçelerindeki içme sularına sabotaj düzenlendiği iddialarına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi laboratuvarlarında yapılan su analizleri sonucunda içme suyunda herhangi bir sorun olmadığı raporlandı.

Dün gece saatlerinde Fethiye İlçesi Ovacık mevkiinde meydana gelen yangının ardından özellikle sosyal medya üzerinden içme suyu depolarına sabotaj düzenlendiği ve depolardaki suyun içilemeyecek düzeye geldiğine dair bazı paylaşımlar yapılmıştı. Bu paylaşımların ardından bazı vatandaşların içme suyunu kullanma konusunda tereddüt yaşadıkları gözlendi.

İçme Suyu Depoları Kontrol Ediliyor

Bu gelişmeler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 İlçede bulunan içme suyu depolarından numuneler alarak gereken incelemeyi yaptı. MUSKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin ardından Fethiye, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Ula ve Menteşe İlçelerinin içme suyu analiz sonuçları çıktı. Sonuçlara göre bu ilçelerdeki içme suyunda herhangi bir herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken vatandaşların gönül rahatlığıyla içme suyunun kullanabilecekleri belirtildi. Analiz sonuçları MUSKİ Genel Müdürlüğü sitesinde paylaşılırken, diğer ilçeler için yapılan analizlerin de sonuçlanınca burada yayınlanacağı vurgulandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İl genelinde vatandaşlara hizmet veren içme suyu depolarının devam eden kontrolleri arttırılırken MUSKİ ekipleri tarafından depolar civarında devriye atıldığı belirtildi. Vatandaşlar detaylı sonuçlara https://muski. gov. tr/aciklama adresi üzerinden ulaşabilir.

Kaynak: Habermetre

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