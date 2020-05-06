Muğla'nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
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Muğla'nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor

Muğla'nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
06.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:44

-Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Aile verilerine göre, Muğla'nın yüzde 59,8'i çekirdek aileden oluşuyor.

-Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Aile verilerine göre, Muğla'nın yüzde 59,8'i çekirdek aileden oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle Aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde ortalama hane halkı büyüklüğü 2,82 olarak gerçekleşti.

2019 yılında Muğla'da ortalama hane halkı büyüklüğü 2,82 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,35 kişi olurken, ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 kişi ile Şırnak oldu. Muğla 2,8 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü ile 71'inci sırada yer aldı.

Tek kişilik hane halkı oranı arttı

Muğla'da tek kişilik hane halkı oranı 2018 yılında yüzde 21,8 iken, 2019 yılında yüzde 23'e yükseldi. Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 26,4 ile Tunceli oldu. Muğla tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu 11'inci il. Muğla ilinde bulunan 338 bin 723 hane halkı, tiplerine göre incelendiğinde; tek kişilik hane halkı sayısı 78 bin 016 (yüzde 23), tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 202 bin 457 (yüzde 59,8), en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 45 bin 301 (yüzde 13,4) ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı 12 bin 949 (yüzde 3,8) olarak gerçekleşti.

Çekirdek ailelerin yüzde 57,2'si eş ve çocuklardan oluşuyor

Muğla ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 57 bin 883 (yüzde 28,6), eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 115 bin 710 (yüzde 57,2), tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 28 bin 864 (yüze 14,3) olarak gerçekleşti.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin yüzde 26,3'ü (7 bin 584 aile) baba ve çocuklardan oluşurken, yüzde 73,7'si (21 bin 280 aile) anne ve çocuklardan oluşmaktadır.

Evliliklerin yüzde 1,1'i akraba evliliği

2019 yılında Muğla ilinde gerçekleşen 6 bin 265 evliliğin yüzde 1,1'i (68 evlilik) akraba evliliği oldu. Muğla'da yaşayan toplam 503 bin 452 evli bireyin yüzde 5'i (25 bin 319 birey) akraba evliliği yatı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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