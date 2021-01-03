Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği
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Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

03.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:48
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri sessizliğe büründü.

Muğla kent merkezinin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Marmaris'te şehrin en işlek yerleri Atatürk Meydanı ve Atatürk Caddesi dahil olmak üzere 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri sık sık denetimler yaptı.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'de de sahiller ve sokaklar sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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